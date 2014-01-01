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Комплект щеток стеклоочистителя ATW 600мм/480мм артикул 3397007072 BOSCH в Алматы

3397007072 BOSCH Комплект щеток стеклоочистителя ATW 600мм/480мм
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397007072
Наименование Комплект щеток стеклоочистителя ATW 600мм/480мм
Производитель BOSCH
Длина, мм 600, 600/475
Тип крепления Side Pin
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Индикатор износа Нет
Спойлер Да
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да
Материал для рамы Сталь

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект щеток стеклоочистителя ATW 600мм/480мм BOSCH с артикулом 3397007072 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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