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Щетка стеклоочистителя 650 мм (бескаркасная) VOLVO BOSCH артикул 3397006952 BOSCH в Алматы

3397006952 BOSCH Щетка стеклоочистителя 650 мм (бескаркасная) VOLVO BOSCH
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397006952
Наименование Щетка стеклоочистителя 650 мм (бескаркасная) VOLVO BOSCH
Производитель BOSCH
Длина, мм 650
Тип крепления Bayonet, Pinch Tab, Push Button, Push Button 19 mm, Side Pin, Универсальное
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Одиночный
Индикатор износа Нет
Спойлер Да
Прилагаемый адаптер Да
Предварительно смонтированный адаптер Нет

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Щетка стеклоочистителя 650 мм (бескаркасная) VOLVO BOSCH BOSCH с артикулом 3397006952 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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