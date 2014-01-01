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Щетка стеклоочистителя Aerotwin Plus 570mm (AP 575 U) артикул 3397006950 BOSCH в Алматы

3397006950 BOSCH Щетка стеклоочистителя Aerotwin Plus 570mm (AP 575 U)
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397006950
Наименование Щетка стеклоочистителя Aerotwin Plus 570mm (AP 575 U)
Производитель BOSCH
Длина, мм 575
Тип крепления Bayonet, Pinch Tab, Push Button 16 mm, Push Button 19 mm, Side Pin, Универсальное
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Одиночный
Индикатор износа Нет
Спойлер Да
Прилагаемый адаптер Да
Предварительно смонтированный адаптер Нет

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Щетка стеклоочистителя Aerotwin Plus 570mm (AP 575 U) BOSCH с артикулом 3397006950 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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