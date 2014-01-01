|Производитель / Поставщик
|BOSCH
|№ Производителя
|3397006946
|Наименование
|3 397 006 946_щетка плоск.! 4 адаптера \ 475/19' Audi,Ford, Kia,MB,Opel,VW универс. (Aerotwin Plus)
|Производитель
|BOSCH
|Длина, мм
|475
|Тип крепления
|Bayonet, Pinch Tab, Push Button, Push Button 19 mm, Side Pin, Универсальное
|Распылитель
|Нет
|Комплект щеток/одиночная щетка
|Одиночный
|Индикатор износа
|Нет
|Спойлер
|Да
|Прилагаемый адаптер
|Да
|Предварительно смонтированный адаптер
|Нет
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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