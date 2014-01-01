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3 397 006 942_щетка плоск.! 3 адаптера \ 380/15' Audi,Ford, Kia,MB,Opel,VW универс. (Aerotwin Plus) артикул 3397006942 BOSCH в Алматы

3397006942 BOSCH 3 397 006 942_щетка плоск.! 3 адаптера \ 380/15' Audi,Ford, Kia,MB,Opel,VW универс. (Aerotwin Plus)
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397006942
Наименование 3 397 006 942_щетка плоск.! 3 адаптера \ 380/15' Audi,Ford, Kia,MB,Opel,VW универс. (Aerotwin Plus)
Производитель BOSCH
Длина, мм 380
Тип крепления Push Button 22 mm, Push Button 19 mm, Bayonet, Pinch Tab, Push Button, Side Pin, Универсальное
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Одиночный
Индикатор износа Нет
Спойлер Да
Прилагаемый адаптер Да
Предварительно смонтированный адаптер Нет

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 3 397 006 942_щетка плоск.! 3 адаптера \ 380/15' Audi,Ford, Kia,MB,Opel,VW универс. (Aerotwin Plus) BOSCH с артикулом 3397006942 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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