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Щетка стеклоочистителя Aerotwin Plus 340mm (AP 340 U) артикул 3397006941 BOSCH в Алматы

3397006941 BOSCH Щетка стеклоочистителя Aerotwin Plus 340mm (AP 340 U)
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397006941
Наименование Щетка стеклоочистителя Aerotwin Plus 340mm (AP 340 U)
Производитель BOSCH
Тип крепления Push Button 22 mm, Push Button 19 mm, Bayonet, Pinch Tab, Push Button, Side Pin, Универсальное
Длина, мм 340
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Одиночный
Индикатор износа Нет
Спойлер Да
Прилагаемый адаптер Да
Предварительно смонтированный адаптер Нет

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Щетка стеклоочистителя Aerotwin Plus 340mm (AP 340 U) BOSCH с артикулом 3397006941 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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