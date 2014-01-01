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3 397 004 801_!щетка\ 260/10' Renault Megane/Scenic/Modus 03> (задн) артикул 3397004801 BOSCH в Алматы

3397004801 BOSCH 3 397 004 801_!щетка\ 260/10' Renault Megane/Scenic/Modus 03> (задн)
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397004801
Наименование 3 397 004 801_!щетка\ 260/10' Renault Megane/Scenic/Modus 03> (задн)
Производитель BOSCH
Длина, мм 260
Тип крепления Специальное
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Одиночный
Индикатор износа Нет
Спойлер Нет
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 3 397 004 801_!щетка\ 260/10' Renault Megane/Scenic/Modus 03> (задн) BOSCH с артикулом 3397004801 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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