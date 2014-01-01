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3 397 004 756_=SWF116 181 !щетка\ 380/15' Audi A4/A6, BMW E36, VW Golf/Passat, Honda Accord (задн) артикул 3397004756 BOSCH в Алматы

3397004756 BOSCH 3 397 004 756_=SWF116 181 !щетка\ 380/15' Audi A4/A6, BMW E36, VW Golf/Passat, Honda Accord (задн)
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397004756
Наименование 3 397 004 756_=SWF116 181 !щетка\ 380/15' Audi A4/A6, BMW E36, VW Golf/Passat, Honda Accord (задн)
Производитель BOSCH
Длина, мм 380
Тип крепления Крючок 12 мм, Крючок 9 мм
Распылитель Нет
Спойлер Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Одиночный
Индикатор износа Нет
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да
Материал для рамы Сталь

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 3 397 004 756_=SWF116 181 !щетка\ 380/15' Audi A4/A6, BMW E36, VW Golf/Passat, Honda Accord (задн) BOSCH с артикулом 3397004756 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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Моторное масло
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