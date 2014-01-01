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3 397 004 632_!щетка\ 400/16' Renault Megane/Kangoo, Peugeot 306, Honda Accord, Opel Corsa С 96> артикул 3397004632 BOSCH в Алматы

3397004632 BOSCH 3 397 004 632_!щетка\ 400/16' Renault Megane/Kangoo, Peugeot 306, Honda Accord, Opel Corsa С 96>
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397004632
Наименование 3 397 004 632_!щетка\ 400/16' Renault Megane/Kangoo, Peugeot 306, Honda Accord, Opel Corsa С 96>
Производитель BOSCH
Длина, мм 400
Тип крепления Специальное
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Одиночный
Индикатор износа Нет
Спойлер Нет
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да
Материал для рамы Сталь

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 3 397 004 632_!щетка\ 400/16' Renault Megane/Kangoo, Peugeot 306, Honda Accord, Opel Corsa С 96> BOSCH с артикулом 3397004632 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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