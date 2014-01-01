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3 397 004 629_=SWF116 520 !щетка\ 300/12' Renault Clio/Modus, Peugeot 1007, Nissan Micra 98> (задн) артикул 3397004629 BOSCH в Алматы

3397004629 BOSCH 3 397 004 629_=SWF116 520 !щетка\ 300/12' Renault Clio/Modus, Peugeot 1007, Nissan Micra 98> (задн)
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397004629
Наименование 3 397 004 629_=SWF116 520 !щетка\ 300/12' Renault Clio/Modus, Peugeot 1007, Nissan Micra 98> (задн)
Производитель BOSCH
Длина, мм 300
Тип крепления Специальное
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Одиночный
Индикатор износа Нет
Спойлер Нет
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да
Материал для рамы Сталь

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 3 397 004 629_=SWF116 520 !щетка\ 300/12' Renault Clio/Modus, Peugeot 1007, Nissan Micra 98> (задн) BOSCH с артикулом 3397004629 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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