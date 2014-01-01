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Щетка стеклоочистителя 3397001802 BOSCH артикул 3397001802 BOSCH в Алматы

3397001802 BOSCH Щетка стеклоочистителя 3397001802 BOSCH
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397001802
Наименование Щетка стеклоочистителя 3397001802 BOSCH
Производитель BOSCH
Длина, мм 600/530
Тип крепления Крючок 12 мм, Крючок 9 мм
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Индикатор износа Нет
Спойлер Да
Прилагаемый адаптер Да
Предварительно смонтированный адаптер Да
Материал для рамы Сталь
Если вы хотите купить щетка стеклоочистителя 3397001802 БОШ, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю BOSCH с артикулом 3397001802. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH.

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Клемма соединительная
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Щетка стеклоочистителя 3397001802 BOSCH BOSCH с артикулом 3397001802 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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