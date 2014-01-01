Тип крепления Крючок 12 мм, Крючок 9 мм Распылитель Нет Комплект щеток/одиночная щетка Комплект Индикатор износа Нет Спойлер Да Прилагаемый адаптер Да Предварительно смонтированный адаптер Да Материал для рамы Сталь

Если вы хотите купить щетка стеклоочистителя 3397001802 БОШ, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю BOSCH с артикулом 3397001802. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH.