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Комплект щеток стеклоочистителя TWIN 550мм/480мм артикул 3397001728 BOSCH в Алматы

3397001728 BOSCH Комплект щеток стеклоочистителя TWIN 550мм/480мм
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397001728
Наименование Комплект щеток стеклоочистителя TWIN 550мм/480мм
Производитель BOSCH
Длина, мм 550/475
Тип крепления Крючок 12 мм, Крючок 9 мм
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Индикатор износа Нет
Спойлер Да
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да
Материал для рамы Сталь

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект щеток стеклоочистителя TWIN 550мм/480мм BOSCH с артикулом 3397001728 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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