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3 397 001 725_=SWF116 153+SWF116 154 !щетки к-т\ 650/26'+570/22' MB Vito 96-03 артикул 3397001725 BOSCH в Алматы

3397001725 BOSCH 3 397 001 725_=SWF116 153+SWF116 154 !щетки к-т\ 650/26'+570/22' MB Vito 96-03
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397001725
Наименование 3 397 001 725_=SWF116 153+SWF116 154 !щетки к-т\ 650/26'+570/22' MB Vito 96-03
Производитель BOSCH
Длина, мм 650/550
Тип крепления Крючок 12 мм, Крючок 9 мм
Распылитель Есть, Да
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Индикатор износа Нет
Спойлер Нет
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да
Материал для рамы Сталь

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 3 397 001 725_=SWF116 153+SWF116 154 !щетки к-т\ 650/26'+570/22' MB Vito 96-03 BOSCH с артикулом 3397001725 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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