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3 397 001 394_=SWF116 339 !щетки к-т\ 580/23'Spoiler+500/20' BMW E46 98> артикул 3397001394 BOSCH в Алматы

3397001394 BOSCH 3 397 001 394_=SWF116 339 !щетки к-т\ 580/23'Spoiler+500/20' BMW E46 98>
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397001394
Наименование 3 397 001 394_=SWF116 339 !щетки к-т\ 580/23'Spoiler+500/20' BMW E46 98>
Производитель BOSCH
Длина, мм 580/500
Тип крепления Крючок 12 мм, Крючок 9 мм
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Индикатор износа Нет
Спойлер Да
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да
Материал для рамы Сталь

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 3 397 001 394_=SWF116 339 !щетки к-т\ 580/23'Spoiler+500/20' BMW E46 98> BOSCH с артикулом 3397001394 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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