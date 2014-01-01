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3 397 001 359_=SWF116 164+SWF116 165 !щетки к-кт\ 705/28'Spoiler+630/25' MB W140 91-99 артикул 3397001359 BOSCH в Алматы

3397001359 BOSCH 3 397 001 359_=SWF116 164+SWF116 165 !щетки к-кт\ 705/28'Spoiler+630/25' MB W140 91-99
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397001359
Наименование 3 397 001 359_=SWF116 164+SWF116 165 !щетки к-кт\ 705/28'Spoiler+630/25' MB W140 91-99
Производитель BOSCH
Длина, мм 705/628
Тип крепления Крючок 12 мм, Крючок 9 мм
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Индикатор износа Нет
Спойлер Да
Прилагаемый адаптер Да
Предварительно смонтированный адаптер Да
Материал для рамы Сталь

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 3 397 001 359_=SWF116 164+SWF116 165 !щетки к-кт\ 705/28'Spoiler+630/25' MB W140 91-99 BOSCH с артикулом 3397001359 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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