Производитель / Поставщик BOSCH № Производителя 335320023 Наименование Реле стеклоочистителя МАЗ, МБ

Запчасть реле стеклоочистителя МАЗ МБ представлена по производителю BOSCH с артикулом 0335320023. У данной детали есть аналоги с номерами: 0335320023 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия реле стеклоочистителя МАЗ МБ на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Доставляем запчасти по г. Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.