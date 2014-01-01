Производитель / Поставщик BOSCH № Производителя 332209216 Наименование Реле 24V 30A универсальное

Если вы хотите купить реле 24V 30A универсальное, просто позвоните нам! Применяется на MAN TGA, MAN TGS, MAN TGX, Ман Тга, Ман Тгс, Ман Тгх, Volvo, FH12, FH 12, ФШ12, ФШ 12. Есть срочная доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю BOSCH с артикулом 0332209216. У данной детали есть аналоги с номерами: 1670140, 1745069, 21244697, 333012, 400344, 4RD933332611, 8153600. Реле в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные реле с гарантией от производителя BOSCH.