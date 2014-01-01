Производитель / Поставщик BOSCH № Производителя 281006325 Наименование Датчик давления топлива в рампе Камминс 3.8

Запчасть датчик давления топлива в рампе Камминс 3.8 представлена по производителю BOSCH с артикулом 0281006325. Применяется на КАМАЗ, KAMAZ. С двигателями CUMMINS, ISBe, ISDe, ISLe, ISF, ISF 3.8, Камминс. У данной детали есть аналоги с номерами: 0281006325, 5260246, 3974092, 0281006112, 42567283, 1408346, 0281002472. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти BOSCH для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.