Производитель / Поставщик BOSCH № Производителя 281006291 Наименование Датчик массового расхода воздуха УАЗ-3163,315195 дв.ЗМЗ-51432 ЕВРО-4 BOSCH

Запчасть датчик массового расхода воздуха УАЗ-3163 315195 дв.ЗМЗ 51432 ЕВРО 4 БОШ представлена по производителю BOSCH с артикулом 0281006291. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик массового расхода воздуха УАЗ-3163 315195 дв.ЗМЗ 51432 ЕВРО 4 БОШ, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.