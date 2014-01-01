Производитель / Поставщик BOSCH № Производителя 281006282 Наименование Датчик давления масла и температуры MB Actros/Axor 0281006282, Bosch

Запчасть датчик давления масла и температуры Мерседес Актрос/Аксор 0281006282 БОШ представлена по производителю BOSCH с артикулом 0281006282. У данной детали есть аналоги с номерами: 0281006282, 0281002246, 462931OEM, 0041532028, A0041532028. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик давления масла и температуры Мерседес Актрос/Аксор 0281006282 БОШ на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.