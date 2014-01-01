Производитель / Поставщик BOSCH № Производителя 281006186 Наименование Датчик давления 0281006186 BOSCH

Запчасть датчик давления 0281006186 БОШ представлена по производителю BOSCH с артикулом 0281006186. У данной детали есть аналоги с номерами: 0281002534, 0281002534ЗАМЕНЕН, 0281002921, 504088732, 51274210178, 7701068401, 8200391398. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик давления 0281006186 БОШ, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.