Производитель / Поставщик BOSCH № Производителя 281006123 Наименование Датчик давления воздуxа и температуры MAN/Iveco 504358206 IVECO

Запчасть датчик давления воздуxа и температуры МАН/Ивеко 504358206 Ивеко представлена по производителю BOSCH с артикулом 0281006123. У данной детали есть аналоги с номерами: 0281006123 Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик давления воздуxа и температуры МАН/Ивеко 504358206 Ивеко на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.