Производитель / Поставщик BOSCH № Производителя 281006112 Наименование ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ (5260246)

Запчасть дАТЧИК ДАВЛЕНИЯ (5260246) представлена по производителю BOSCH с артикулом 0281006112. У данной детали есть аналоги с номерами: 0281006112, 0281006325, 3974092, 5260246, 0281002472, 0281002846, 1408233. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия дАТЧИК ДАВЛЕНИЯ (5260246) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.