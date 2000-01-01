Производитель / Поставщик BOSCH № Производителя 281002742 Наименование Датчик импульсов Рено Мидлум I (2000-2005)

Запчасть датчик импульсов Рено Мидлум I (2000-2005) представлена по производителю BOSCH с артикулом 0281002742. У данной детали есть аналоги с номерами: 0261210151, 0281002315, 20513343, 337031, 5010412449, 504096645, 51271207037. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик импульсов Рено Мидлум I (2000-2005), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.