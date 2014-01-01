Производитель / Поставщик BOSCH № Производителя 281002662 Наименование Датчик положения коленвала Ман D2066/0834/0836 разъем на 2 контакта

Запчасть датчик положения коленвала Ман D2066/0834/0836 разъем на 2 контакта представлена по производителю BOSCH с артикулом 0281002662. У данной детали есть аналоги с номерами: 022183, 51271207038. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик положения коленвала Ман D2066/0834/0836 разъем на 2 контакта, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.