Производитель / Поставщик BOSCH № Производителя 281002634 Наименование Датчик рапредвала Ивеко Дейли 0281002634

Запчасть датчик рапредвала Ивеко Дейли 0281002634 представлена по производителю BOSCH с артикулом 0281002634. Применяется на Iveco Daily. У данной детали есть аналоги с номерами: 504052598 Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик рапредвала Ивеко Дейли 0281002634, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.