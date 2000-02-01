Производитель / Поставщик BOSCH № Производителя 281002599 Наименование Датчик положения распредвала Ман 4-серии Тга (2000-2008)

Запчасть датчик положения распредвала Ман 4-серии Тга (2000-2008) представлена по производителю BOSCH с артикулом 0281002599. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик положения распредвала Ман 4-серии Тга (2000-2008), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.