Производитель / Поставщик BOSCH № Производителя 281002511 Наименование Датчик оборотов вала коленч./распред. DAF

Запчасть датчик оборотов вала коленч./распред. Даф представлена по производителю BOSCH с артикулом 0281002511. У данной детали есть аналоги с номерами: 1398467, 281002511, 400105, 544030. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик оборотов вала коленч./распред. Даф, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.