Производитель / Поставщик BOSCH № Производителя 281002471 Наименование Датчик температуры охлажд.жидкости ПАЗ-3237

Запчасть датчик температуры охлажд.жидкости ПАЗ-3237 представлена по производителю BOSCH с артикулом 0281002471. У данной детали есть аналоги с номерами: 0281002471, 4897224. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик температуры охлажд.жидкости ПАЗ-3237 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.