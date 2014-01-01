Производитель / Поставщик BOSCH № Производителя 281002458 Наименование Датчик положения коленвала Вольво FM/Рено D9A

Запчасть датчик положения коленвала Вольво FM/Рено D9A представлена по производителю BOSCH с артикулом 0281002458. У данной детали есть аналоги с номерами: 0281002459, 100368, 20374282, 227110, 7420374282. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик положения коленвала Вольво FM/Рено D9A, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.