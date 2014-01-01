Производитель / Поставщик BOSCH № Производителя 281002427 Наименование Датчик числа оборотов, Man 0281002427, Bosch

Запчасть датчик числа оборотов МАН 0281002427 БОШ представлена по производителю BOSCH с артикулом 0281002427. У данной детали есть аналоги с номерами: 0281002427, 05860494, 022215, 200444, 337028, 24860, 51271200015. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик числа оборотов МАН 0281002427 БОШ на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.