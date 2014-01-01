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Датчик температуры DAF CF75 CF85 F95 артикул 281002412 BOSCH в Алматы

281002412 BOSCH Датчик температуры DAF CF75 CF85 F95
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 281002412
Наименование Датчик температуры DAF CF75 CF85 F95
Запчасть датчик температуры Даф CF 75 CF 85 F95 представлена по производителю BOSCH с артикулом 0281002412. Применяется на 95, CF75, CF85. У данной детали есть аналоги с номерами: 0281002412, 1426321, 30212002, 40121, 544006, 544014. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик температуры Даф CF 75 CF 85 F95, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик температуры DAF CF75 CF85 F95 BOSCH с артикулом 281002412 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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