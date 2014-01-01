Производитель / Поставщик BOSCH № Производителя 281002408 Наименование Датчик распредвала DAF 85CF/95XF

Запчасть датчик распредвала Даф 85CF/95XF представлена по производителю BOSCH с артикулом 0281002408. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик распредвала Даф 85CF/95XF, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.