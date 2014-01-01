Производитель / Поставщик BOSCH № Производителя 281002396 Наименование Датчик педали газа F12 EDC 0281002396, Bosch

Запчасть датчик педали газа Ф 12 EDC 0281002396 БОШ представлена по производителю BOSCH с артикулом 0281002396. У данной детали есть аналоги с номерами: 0281002396, 0132009320, 1620170. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик педали газа Ф 12 EDC 0281002396 БОШ на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.