Производитель / Поставщик BOSCH № Производителя 281002241 Наименование Редукционный клапан 0281002241, Bosch

Запчасть редукционный клапан 0281002241 БОШ представлена по производителю BOSCH с артикулом 0281002241. У данной детали есть аналоги с номерами: 0281002241, 27978, 801162, 6110780149, A6110780149. Запчасти топливной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия редукционный клапан 0281002241 БОШ на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти топливной системы с гарантией от производителя BOSCH. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.