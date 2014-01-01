Производитель / Поставщик BOSCH № Производителя 281002209 Наименование ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ WTF ММЗ-245/260, ЯМЗ 650, КАМАЗ EDC

Запчасть дАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ WTF ММЗ-245/260 ЯМЗ 650 КАМАЗ EDC представлена по производителю BOSCH с артикулом 0281002209. У данной детали есть аналоги с номерами: 0281002209, 633318, 23467, 500382599, 5010412450. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия дАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ WTF ММЗ-245/260 ЯМЗ 650 КАМАЗ EDC на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.