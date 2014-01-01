Производитель / Поставщик BOSCH № Производителя 281002165 Наименование Позиционный датчик распредвала Iveco Stralis,AD/AT/AS Stralis,EuroTrakker

Запчасть позиционный датчик распредвала Ивеко Стралис AD AT AS Стралис EuroTrakker представлена по производителю BOSCH с артикулом 0281002165. У данной детали есть аналоги с номерами: 0281002165, 99450797. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия позиционный датчик распредвала Ивеко Стралис AD AT AS Стралис EuroTrakker на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.