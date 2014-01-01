Производитель / Поставщик BOSCH № Производителя 281002046 Наименование Датчик температуры воздуха Ман/Ивеко/Скания

Запчасть датчик температуры воздуха Ман/Ивеко/Скания представлена по производителю BOSCH с артикулом 0281002046. У данной детали есть аналоги с номерами: 111079, 111079OEM, 337008, 337008OEM, 367265, 98412656. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик температуры воздуха Ман/Ивеко/Скания, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.