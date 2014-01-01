Производитель / Поставщик BOSCH № Производителя 280218130 Наименование ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА SSANGYONG REXTON 2.7 XDI

Запчасть дАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА SSANGYONG REXTON 2.7 XDI представлена по производителю BOSCH с артикулом 0280218130. У данной детали есть аналоги с номерами: 0280218130 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия дАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА SSANGYONG REXTON 2.7 XDI на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.