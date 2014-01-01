Производитель / Поставщик BOSCH № Производителя 280218116 Наименование Датчик массового расхода воздуха ВАЗ-2115,10,23 BOSCH

Запчасть датчик массового расхода воздуха ВАЗ-2115 10 23 БОШ представлена по производителю BOSCH с артикулом 0280218116. У данной детали есть аналоги с номерами: 0280218116 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик массового расхода воздуха ВАЗ-2115 10 23 БОШ на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.