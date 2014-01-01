Производитель / Поставщик BOSCH № Производителя 280217517 Наименование Датчик (расходомер)

Запчасть датчик (расходомер) представлена по производителю BOSCH с артикулом 0280217517. У данной детали есть аналоги с номерами: 0000941048, 28337, A0000941048. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик (расходомер), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.