Производитель / Поставщик BOSCH № Производителя 280217515 Наименование Измеритель массы воздуха MB W202/W203/W210/W211/W220/W463/W639 2.4-3.7i 96

Запчасть измеритель массы воздуха Мерседес W202/W203/W210/W211/W220/W463/W639 2.4-3.7i 96 представлена по производителю BOSCH с артикулом 0280217515. У данной детали есть аналоги с номерами: 0280217515, 0280217515, 1120940048. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить измеритель массы воздуха Мерседес W202/W203/W210/W211/W220/W463/W639 2.4-3.7i 96, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя BOSCH. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.