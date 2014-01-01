Производитель / Поставщик BOSCH № Производителя 280130093 Наименование Датчик температуры RVI Kerax/Premium, VOLVO FH

Запчасть датчик температуры Рено Керакс/Премиум Вольво FH представлена по производителю BOSCH с артикулом 0280130093. У данной детали есть аналоги с номерами: 0280130093 Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик температуры Рено Керакс/Премиум Вольво FH на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.