Производитель / Поставщик BOSCH № Производителя 280130039 Наименование Датчик температуры ГАЗ-3309,ГАЗон Next BOSCH

Запчасть датчик температуры ГАЗ-3309 ГАЗон Next БОШ представлена по производителю BOSCH с артикулом 0280130039. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик температуры ГАЗ-3309 ГАЗон Next БОШ, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.