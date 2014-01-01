Производитель / Поставщик BOSCH № Производителя 280122001 Наименование Датчик полож.дрос.заслонки 0280122001 BOSCH

Запчасть датчик полож.дрос.заслонки 0280122001 БОШ представлена по производителю BOSCH с артикулом 0280122001. У данной детали есть аналоги с номерами: 0280122001, 1336385. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик полож.дрос.заслонки 0280122001 БОШ на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.