Производитель / Поставщик BOSCH № Производителя 265007800 Наименование Датчик скорости УАЗ-3163 Патриот DF-11 (АБС) BOSCH

Запчасть датчик скорости УАЗ-3163 Патриот DF-11 (АБС) БОШ представлена по производителю BOSCH с артикулом 0265007800. У данной детали есть аналоги с номерами: 0265007800 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик скорости УАЗ-3163 Патриот DF-11 (АБС) БОШ на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.