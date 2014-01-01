Производитель / Поставщик BOSCH № Производителя 265006673 Наименование Датчик ABS передний Fiat Ducato 2.0/1.9D/TD/2.3TD/2.8TD 94-06 0265006673

Запчасть датчик АБС передний Fiat Ducato 2.0/1.9D/TD/2.3TD/2.8TD 94-06 0265006673 представлена по производителю BOSCH с артикулом 0265006673. У данной детали есть аналоги с номерами: 0265006673 Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик АБС передний Fiat Ducato 2.0/1.9D/TD/2.3TD/2.8TD 94-06 0265006673 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.