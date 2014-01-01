Производитель / Поставщик BOSCH № Производителя 265004009 Наименование Датчик АБС MB Sprinter

Запчасть датчик АБС Мерседес Sprinter представлена по производителю BOSCH с артикулом 0265004009. У данной детали есть аналоги с номерами: 0265004009, 9015420817, 9015421717, A9015420817, A9015421717. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик АБС Мерседес Sprinter на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.