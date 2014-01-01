Производитель / Поставщик BOSCH № Производителя 265001187 Наименование Датчик коленвала и распредвала Volvo FH12 0265001187

Запчасть датчик коленвала и распредвала Вольво ФШ 12 0265001187 представлена по производителю BOSCH с артикулом 0265001187. У данной детали есть аналоги с номерами: 0265001187, 8141475, 3515093, 0281002086, 227121. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик коленвала и распредвала Вольво ФШ 12 0265001187 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.