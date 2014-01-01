|Производитель / Поставщик
|BOSCH
|№ Производителя
|1904529908
|Наименование
|1 904 529 908_предохранитель !25A белый\
|Производитель
|BOSCH
|Тип
|Плоский стандартный
|Ток, A
|25
|Напряжение, В
|≤ 32
|Конструкция
|Плавкая вставка
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 1 904 529 908_предохранитель !25A белый\ производителя BOSCH с артикулом 1904529908 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита